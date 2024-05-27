Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля 2024 года.

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

«По данным министерства финансов, на 30 апреля 2024 г. государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,4 млрд грн, в валютном эквиваленте — 151,5 млрд. долларов», — написал он.

Гетманцев отметил, что 71,5% госдолга — внешние заимствования, доля внутреннего долга — 28,5%. При этом, по его данным, более 74% государственного долга в иностранной валюте.

По словам депутата, с февраля 2022 года госдолг Украины вырос в 2,2 раза.