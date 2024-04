Азербайджанские художники отправились на крупнейший слет современного искусства — Юбилейную 60-ю Венецианскую биеннале, сообщает #.

Это глобальное и одно из самых престижных событий арт сферы, и Азербайджан является постоянным его участником с 2007 года.

В этом году страну представят три художника, относящиеся к разным поколениям и направлениям в искусстве. Это такие известные мастера, как Ирина Эльдарова, Рашад Алакбаров и Вусаля Агаразиева.

Работы художников, отобранные для показа на биеннале, так или иначе затрагивают ситуации переплетения реальности с фантазией, в которой человек должен преодолеть отчуждение и достичь чувства принадлежности к воображаемому пространству.

Азербайджанский павильон на Венецианская биеннале в этом году получил название From Caspian To Pink Planet: I Am Here (От Каспия до розовой планеты: я здесь). Открытие павильона состоится 18 апреля.

Национальный павильон организован при поддержке Фонда Гейдара Алиева в сотрудничестве с Посольством Азербайджанской Республики в Италии и Министерством Культуры Азербайджана. Кураторами азербайджанского павильона высnупают Лука Беатрис и Амина Меликова.

Организаторы юбилейной Венецианской биеннале современного искусства объявили центральную тему выставки «Чужестранцы повсюду» (Stranieri ovunque — Foreigners Everywhere).

Название Foreigners Everywhere взято из серии работ, начатых в 2004 году парижским коллективом Claire Fontaine. Работы состоят из разноцветных неоновых скульптур, которые на все большем количестве языков транслируют слова «Иностранцы повсюду». Оно, в свою очередь, происходит от названия туринского коллектива, который боролся с расизмом и ксенофобией в Италии в начале 2000-х, — Stranieri Ovunque.

По словам куратора биеннале Адриано Педрозы, лейтмотивом выставки станут многочисленные мировые кризисы, которые становятся причинами перемещения людей в другие страны, где они вынуждены жить среди других наций с иной идентичностью. Биеннале сфокусируется на работах художников, которые сами по себе являются иностранцами, эмигрантами, экспатриантами, членами диаспор, изгнанниками или беженцами.