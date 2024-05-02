В ночь на 2 мая над пятью российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, пять дронов уничтожили над Брянской областью, три – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью и по одному – над Курской и Белгородской областями.

Главы регионов отчитались, что погибших и пострадавших нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи – там нет света.

Об атаках беспилотников сообщили также главы Орловской и Смоленской областей. Минобороны о сбитых над ними дронах не отчитывалось.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал, что «во время обезвреживания» дронов были повреждены объекты энергетики – в нескольких домах пропало электричество. Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о «попытке нанесения повреждений» объекту энергетики – на месте попытки работают экстренные службы. Пострадавших в обоих регионах нет. (svoboda.org)