По сообщениям в местных телеграм-каналах беспилотники атаковали Геническ и северную часть оккупированного Крыма.

Также сообщается о взрывах в Симферопольском и Джанкойском районе. Перекрыт российский пункт пропуска «Джанкой».

Официально оккупационные власти РФ уже отчитались о работе ПВО в Севастополе и в районе Геническа. Глава оккупационных властей Херсонщины Владимир Сальдо заявил о сбитии якобы 15 целей.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотников.

«С 20:30 до 22:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом», — заявили там. (УНИАН)