В ночь на 24 февраля в Липецкой области произошел пожар на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Загорелся один из цехов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Перед этим регион подвергся атаке беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО перехватили два дрона.

Артамонов отметил, что, вероятно, падение беспилотника и стало причиной пожара — сейчас эту информацию проверяют спецслужбы, которые также ищут «первоисточник видео», появившегося в соцсетях. Огонь на заводе потушили, никто не пострадал, угроза выброса опасных веществ отсутствует, добавил он.

В самом НЛМК заявили, что около 01:40 на территории коксохимического производства «произошел хлопок». «Возгорание на площади 2 кв. м оперативно локализовано. Причины произошедшего уточняются». Там также утверждают, что людей пожар не затронул, однако работники комбината сообщили «Осторожно, новости» об одном пострадавшем.

По словам очевидцев, перед пожаром в небе был слышен звук пролетающего беспилотника, а затем раздались взрывы. Удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки, загорелся открытый склад угля, пишет Baza. Бывший сотрудник НЛМК заявил «ВЧК-ОГПУ», что дрон попал по цеху агломерации и подготовки руды. Во время атаки рабочих уводили в убежище.

Удар по НЛМК был спецоперацией Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщили источники «РБУ-Украина». По их словам, беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа, что парализует весь производственный процесс на длительное время. (moscowtimes.ru)