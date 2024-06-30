Министерство обороны РФ утверждает, что украинские беспилотники в ночь на 30 июня атаковали шесть регионов России.

По данным ведомства, российские силы ПВО сбили 15 дронов в Курской области, девять — в Липецкой, по четыре — в Воронежской и Брянской областях, а также по два — в Орловской и Белгородской областях.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что девять БПЛА сбили над промышленной зоной Липецка. «На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — заявил глава региона. По его словам, один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, никто не пострадал.