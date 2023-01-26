В городе Джидде (Саудовская Аравия) состоялось открытие первого биеннале исламского искусства. Местом проведения мероприятия, посвященного исследованиям духовного, творческого и эстетического выражения исламского искусства прошлого, настоящего и будущего, выбран терминал «Хаджа» международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза.
На биеннале Азербайджан при поддержке Министерства культуры представлен Павильоном, где представлены образцы культуры исламского искусства из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, сообщает #.
Директор музея, профессор Чингиз Фарзалиев отметил, что в экспозицию Павильона вошли поистине бесценные экспонаты, принадлежащие ведущему музею Азербайджана – керамическая посуда, утварь, коллекция редких миниатюр Тебризской школы XVII
Азербайджанский национальный музей искусств является крупнейшим музеем республики. В 2011 году в соответствии с государственным постановлением статус «национального» – сокровищница богатейших фондов, в которых находится национальное и мировое культурное наследие, с древнейших времен до современного периода, занимаясь собиранием, хранением, изучением и популяризацией коллекции живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. На сегодняшний день в его фондах хранится более 19 тысяч произведений искусства, многие из которых становятся «приглашёнными» на международные выставки и привлекают неподдельный интерес со стороны специалистов, профессионалов, учёных, исследователей и ценителей искусства.
Куратором азербайджанского Павильона выступила Кенуль Рафиева.
Биеннале исламского искусства продлится до 23 апреля.
Тема биеннале – «Первый дом» (Awwal Bayt) – термин, используемый в Коране для обозначения Каабы, главного святилища ислама в Мекке, и киблы, её точного направления. Именно в эту сторону все мусульмане мира обращают свои лица, совершая намаз (перс.) или салят (араб).
Международная команда кураторов, в состав которой вошли архитектор и соосновательница
Собрав в едином выставочном пространстве образцы его культурного наследия, организаторы придали глубинный акцент на тесной связи между мусульманами по всему миру, подчеркнув неразрывную связь между духовной и художественной эстетикой.
По первоначальному замыслу биеннале должна была состояться в Эр-Рияде. Но представители Фонда биеннале Дирия (DBF), организовавшего в прошлом году биеннале современного искусства в городе Эд-Дирия, вызвавшее широкий резонанс и привлёкшее большое внимание, решили подчеркнуть значение города, откуда мусульмане начинают паломничество к главным святыням. Так в апреле 2021 года было принято решение о переносе в Джидду.
Специально для биеннале на общей площади в 70 тыс. м² были возведены выставочные пространства, театр, мастерские, мечеть, магазины розничной торговли и рестораны.
Резидентами биеннале стали легендарный Дар аль-Аттараль-Исламия в Кувейте, один из первых и самый крупный в Египте Музей исламского искусства Каира, один из старейших в Афинах и всей Греции Музей Бенаки, отмечающий свой десятилетний юбилей Национальный музей Султаната Оман, отмеченный журналом Time и спроектированный Захой Хадид