В городе Джидде (Саудовская Аравия) состоялось открытие первого биеннале исламского искусства. Местом проведения мероприятия, посвященного исследованиям духовного, творческого и эстетического выражения исламского искусства прошлого, настоящего и будущего, выбран терминал «Хаджа» международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза.

На биеннале Азербайджан при поддержке Министерства культуры представлен Павильоном, где представлены образцы культуры исламского искусства из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, сообщает #.

Директор музея, профессор Чингиз Фарзалиев отметил, что в экспозицию Павильона вошли поистине бесценные экспонаты, принадлежащие ведущему музею Азербайджана – керамическая посуда, утварь, коллекция редких миниатюр Тебризской школы XVII -XVIII веков, произведения коврового искусства. В его рамках также представлена мультимедийная инсталляция «Варга и Гюльшах: необратимое» – современное прочтение поэмы Айюки «Варга и Гюльша», относящейся к началу XIII века, и вдохновленная иллюстрациями художника Абдулмомина Мухаммада аль-Хойи – этнического азербайджанца и родоначальника азербайджанской миниатюры.

Азербайджанский национальный музей искусств является крупнейшим музеем республики. В 2011 году в соответствии с государственным постановлением статус «национального» – сокровищница богатейших фондов, в которых находится национальное и мировое культурное наследие, с древнейших времен до современного периода, занимаясь собиранием, хранением, изучением и популяризацией коллекции живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. На сегодняшний день в его фондах хранится более 19 тысяч произведений искусства, многие из которых становятся «приглашёнными» на международные выставки и привлекают неподдельный интерес со стороны специалистов, профессионалов, учёных, исследователей и ценителей искусства.

Куратором азербайджанского Павильона выступила Кенуль Рафиева.

Биеннале исламского искусства продлится до 23 апреля.

Тема биеннале – «Первый дом» (Awwal Bayt) – термин, используемый в Коране для обозначения Каабы, главного святилища ислама в Мекке, и киблы, её точного направления. Именно в эту сторону все мусульмане мира обращают свои лица, совершая намаз (перс.) или салят (араб).

Международная команда кураторов, в состав которой вошли архитектор и соосновательница экспериментального дизайнерского бюро Counterspace Сумайя Валли (Йоханнесбург, ведущий ученый и археолог Саад Альрашед ( Саудовская Аравия), научный сотрудник программы Barakat Trust в Музее Виктории и Альберта Омния Абдель Барр ( Лондон) и почётный директор Национального музея азиатского искусства при Смитсоновском институте Джулиан Рэби (Вашингтон), в рамках биеннале представила павильоны участников, в которых демонстрируется богатство исламского искусства.

Собрав в едином выставочном пространстве образцы его культурного наследия, организаторы придали глубинный акцент на тесной связи между мусульманами по всему миру, подчеркнув неразрывную связь между духовной и художественной эстетикой.

По первоначальному замыслу биеннале должна была состояться в Эр-Рияде. Но представители Фонда биеннале Дирия (DBF), организовавшего в прошлом году биеннале современного искусства в городе Эд-Дирия, вызвавшее широкий резонанс и привлёкшее большое внимание, решили подчеркнуть значение города, откуда мусульмане начинают паломничество к главным святыням. Так в апреле 2021 года было принято решение о переносе в Джидду.

Специально для биеннале на общей площади в 70 тыс. м² были возведены выставочные пространства, театр, мастерские, мечеть, магазины розничной торговли и рестораны.

Резидентами биеннале стали легендарный Дар аль-Аттараль-Исламия в Кувейте, один из первых и самый крупный в Египте Музей исламского искусства Каира, один из старейших в Афинах и всей Греции Музей Бенаки, отмечающий свой десятилетний юбилей Национальный музей Султаната Оман, отмеченный журналом Time и спроектированный Захой Хадид Центр мировой культуры имени короля Абдулазиза (ITHRA) в Саудовской Аравии, Институт национального наследия Туниса, Национальная библиотека Катара, Институт высшего образования и исламских исследований имени Ахмеда Бабы в Тимбукту, фонд Аль-Харамейн в Мекке.