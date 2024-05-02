Полиция Министерства внутренних дел Республики Армения несет усиленную службу в зонах разминирования в Тавуше. Как передает «Арменпресс», заявление об этом распространила полиция.

«Министерство обороны Армении проводит разминирование на участке государственной границы Армения-Азербайджан в селе Киранц Тавушской области и в селе Хейримли Казахского района Республики Азербайджан с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных групп Республики Армения и Азербайджанской Республики для обеспечения выполнения работ по уточнению координат.

Полиция МВД Армении несет усиленную службу в зонах разминирования, чтобы не допустить проникновения гражданских лиц в зоны разминирования и обеспечить их безопасность», — говорится в заявлении.