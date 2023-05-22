В терминале Хаджа Международного аэропорта имени короля Абдаллы бин Абдулазиза в Джидде, Саудовская Аравия, состоялась торжественная церемония закрытия первой Биеннале Исламского Искусства.

Биеннале исламского искусства, посвященная изучению прошлого, настоящего и будущего духовных, творческих и эстетических аспектов исламского искусства, была организована в терминале Хаджа на площади 70 000 м².

Азербайджанский павильон, основанный на коллекции исламского искусства Азербайджанского Национального Музея Искусств, был представлен на биеннале при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В павильоне были выставлены ценные экспонаты из коллекции музея, а также мультимедийная инсталляция «Варга и Гульша: Возвращение», вдохновленная поэмой Айюки «Варга и Гульша», единственной полной рукописью XIII века, и иллюстрациями художника Абдулмомина Мухаммад аль-Хойи.

В рамках мероприятия с целью популяризации культурного наследия Азербайджана был представлен мультимедийный проект под названием «Голоса Азербайджана».

В сопровождении живой музыки тарист Ибрагим Бабаев и талантливый художник-оформитель Тимур Амирхан исполнили «Эхо прошлого», а профессиональный художник, звукорежиссер Фархад Фарзалиев представил аудиовизуальные инсталляции «Безвременные звукопейзажи». Куратор проекта Кенуль Рафиева.

В мероприятии в качестве официальных гостей приняли участие посол Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Шахин Абдуллаев и омбудсмен Сабина Алиева.

Аудиовизуальная инсталляция «Эхо прошлого», представленная в рамках мультимедийного проекта, представляет собой гипнотическое путешествие во времени и культуре, знакомит зрителя с древними петроглифами Азербайджана и богатой историей и искусством исламской культуры.

Кроме того, в рамках мероприятия по популяризации азербайджанской кухни была проведена демонстрация и дегустация национальных блюд. Гостям были представлены национальные блюда и сладости, отражающие историю и традиции национальной кухни, а также ее связь с исламской культурой.