На 12-й конференции министров культуры исламского мира в Дохе, Катар, в рамках программы ISESCO «культурная столица исламского мира» министр культуры Адиль Керимли представил кандидатуру Шуши в качестве столицы исламского мира на 2024 год.

Как сообщили в Министерстве культуры, город Шуша стал одним из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в том числе символом исламской цивилизации.

2022 год в Азербайджане был объявлен годом Шуши. С целью поддержки возрождения культурной жизни Шуши были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, многочисленные местные и международные культурные мероприятия. Международная организация тюркской культуры (TÜRKSOY) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

Затем на мероприятии был показан видеоролик о Шуше.

Единогласным мнением участников конференции Шуша была объявлена столицей исламского мира на 2024 год.