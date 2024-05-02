«Российские вооруженные силы с начала декабря 2023 года, судя по всему, убили как минимум 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и, возможно, еще шестерых, которые сдавались в плен или уже сдались», — говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обнародованном в четверг, 2 мая. Правозащитники подчеркивают, что все подобные инциденты должны быть расследованы как военные преступления.

«С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВС РФ совершили множество отвратительных военных преступлений, — заявила Белкис Вилле — замдиректора HRW по вопросам кризисов и конфликтов. — Внесудебные казни — или убийства — сдавшихся в плен и раненных украинских солдат, хладнокровно застреленных, что категорически запрещено международным правом, — тоже относятся к этому позорному наследию».

HRW расследовала три случая очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 военнослужащих ВСУ, проверив и проанализировав записи с дронов, опубликованные в социальных сетях 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024-го. «В этих случаях солдаты явно демонстрировали намерение сдаться в плен и, поскольку они больше не принимали участие в боевых действиях, считались «вышедшими из строя» (hors de combat), они не могли быть целями (для применения военной силы) в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войн», — констатируют правозащитники.

На основе имеющегося видеоматериала HRW удалось определить места, где произошли два из трех упомянутых инцидентов. Установить место третьего случая вероятной казни сдающихся в плен украинских военных правозащитники не смогли из-за отсутствия в ролике каких-либо географических деталей, следует из пресс-релиза. При этом HRW не смогла выявить, какая именно сторона управляла беспилотником, с которого велась запись.

Четвертый случай, который расследовала организация, касается видеозаписи, появившейся в соцсетях 19 февраля и изображающей, как двое российских солдат казнят троих безоружных украинских военных, сдающихся в плен. Пользователь, опубликовавший эту запись, указал место, где, по его сведениям, произошло это преступление. Однако HRW не удалось проверить данные по независимым источникам.

В пятом случае расследование опиралось на интервью с украинским военнослужащим, обнародованное в Telegram-канале 18 февраля, а также подробные материалы СМИ, включая интервью с членами семьи одной из жертв. «Полученная информация позволяет предположить, что в ходе инцидента были казнены шесть солдат, однако обстоятельства произошедшего менее ясны», — говорится в пресс-релизе правозащитной организации. (DW)