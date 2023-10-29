Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Международную федерацию футбола (ФИФА, FIFA) в игнорировании собственных принципов прозрачности при выборе стран, которые примут будущие чемпионаты мира по футболу. Об этом говорится в заявлении HRW.

В 2030 году основная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Марокко, Испании и Португалии. При этом первые игры первенства будут проходить в Уругвае, Парагвае, Аргентине. В HRW отметили, что в каждой из шести этих стран «есть серьезные нарушения прав человека».

«Прошел всего год после катастрофы с правами человека на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, ФИФА так и не усвоила урок о том, что распределение прав на многомиллиардные мероприятия без должной осмотрительности и прозрачности может привести к риску коррупции и серьезных нарушений прав человека», — заявила директор глобальных инициатив HRW Минки Уорден.

В HRW подчеркнули, что в соответствии с уставными требованиями ФИФА в области прав человека, при принятии решений должна проводиться комплексная проверка, консультации с заинтересованными сторонами и независимый мониторинг ситуации с правами человека. В ФИФА не ответили HRW, были ли выполнены эти условия.

«Возможность того, что ФИФА может присудить Саудовской Аравии проведение чемпионата мира по футболу 2034 года, несмотря на ее ужасающую ситуацию с правами человека и закрытость дверей для любого мониторинга, разоблачает обязательства ФИФА в области прав человека как фикцию», — заявили правозащитники.

В HRW обратили внимание, что из-за требований региональной ротации заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года ФИФА будет принимать только от стран в Азии или Океании, что «открывает Саудовской Аравии возможность стать принимающей стороной». Вместо этого HRW призвала ФИФА провести открытый конкурс и применять одни и те же критерии соблюдения прав человека ко всем претендентам. (DW)