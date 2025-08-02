Советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Гендельмана, французский лидер фактически приравнял израильских заложников, которые почти два года находятся в секторе Газа, к палестинским заключённым, осуждённым за преступления.

Макрон ранее заявил о необходимости прекращения огня в секторе Газа и добиться освобождения всех заложников. На вопрос, распространяется ли его призыв и на палестинских заключённых, которые находятся в израильских тюрьмах, и которых меняют на израильских заложников, президент ответил: «На всех. С обеих сторон».

«Когда французский президент говорит «освободить всех» и включает в это тех, кто залил улицы наших городов кровью, он фактически разрушает основу любой сделки по освобождению настоящих заложников. Он дал ХАМАСу повод отказаться от предложений, находящихся на столе, и усиливает его шантаж», — подчеркнул Гендельман.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар также назвал слова Макрона «примером лжи и морального искажения французской политики».

Группировка ХАМАС признана террористической в Израиле, США и Евросоюзе. (svoboda.org)