Позиция радикального движения ХАМАС по соглашению об освобождении заложников является нереалистичной.

Об этом заявила канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее стало известно, что лидеры ХАМАС передали израильской стороне ответ со списком требований через катарских посредников.

По мнению канцелярии премьер-министра, ХАМАС продолжает придерживаться нереалистичных требований. 15 марта обновленная информация по этому вопросу будет передана военному кабинету и кабинету безопасности Израиля.