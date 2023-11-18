Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

Как отмечает газета, Израиль отвергает сделку с палестинским радикальным движением, предусматривающую освобождение 50 израильских пленников из сектора Газа, потребовав, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители Израиля также добавили, что страна была бы готова рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

Накануне телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных радикалами при нападении на еврейское государство. По их сведениям, возможная сделка подразумевает освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей. Договоренности также затрагивают отправку гуманитарной помощи в палестинский анклав. Собеседники Al Arabiya подтвердили, что сделка включает трехдневное прекращение огня.