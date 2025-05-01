18 июля Sea Breeze превратится в самую веселую точку на карте – здесь пройдет первый международный ЮМОР ФЕСТ, приуроченный к юбилею выдающегося артиста и сценариста Анара Мамедханова, которому в этом году исполнилось бы 55 лет, сообщает #.

Этот день обещает стать настоящим праздником смеха и харизмы. Ведущие, которые точно знают, как раскачать зал – Гарик Харламов и Сергей Бурунов.

А на сцену выйдут звезды, которые не нуждаются в представлении: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, «Камызяки», «Регионы», «Борцы» и легендарные «Парни из Баку», чье возвращение на сцену – долгожданное событие для тысяч поклонников.