Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к населению и лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автотранспортом.

Как сообщили в ГУ ГДП, в связи с летним сезоном в столице и регионах страны наблюдается увеличение пассажироперевозок, и нарушение правил в данной сфере иногда приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

ГУ ГДП советует физическим и юридическим лицам стараться осуществлять пассажироперевозки в дневное время и только на автобусах большой вместимости, соответствующих современным стандартам, на дальних маршрутах обеспечивать автобусы двумя водителями, строго контролировать предрейсовый медицинский осмотр водителей и техническое состояние транспортных средств.

В управлении отметили, что техническое состояние транспортных средств, используемых для незаконных перевозок, не контролируется должным образом. «При этом в большинстве случаев к подобной работе привлекаются водители, не имеющие соответствующей категории и достаточного стажа работы, а также не проходящие предрейсовый медицинский осмотр», — говорится в обращении.