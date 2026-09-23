Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке урегулирование украинского конфликта и двусторонние отношения. Об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента.

«Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил войну между Россией и Украиной, а также двусторонние отношения между Россией и США», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявил по завершении встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио, идея проведения новой двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

«Это не обсуждалось. Очевидно, идеальным вариантом была бы встреча, которая принесет результат, а для этого необходимо заранее проделать большую работу», — сказал Рубио.

По словаам Рубио, Украина и Россия заинтересованы в некотором ограниченном перемирии. Об этом пишет Sky News.

«Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном перемирии, касающемся зерна и энергоресурсов», — сказал журналистам Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что даже ограниченное перемирие может «потенциально ослабить часть глобального давления, которое сейчас ощущается». Он добавил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в обеспечении подобного перемирия.