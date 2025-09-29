Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на мирное окончание конфликта через переговоры.

«В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», — приводятся слова Рютте на Youtube-канале альянса во время выступления 25 сентября в Военной академии США Вест-Пойнт.

Он отметил важность взаимодействия США и ЕС в переговорном процессе, потому что это «выигрышная комбинация».

3 сентября Рютте подтвердил, что НАТО как организация принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск.