Китай выступает за политическое урегулирование украинского кризиса, поддерживает усилия, направленное на мирное урегулирование. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прошедшую накануне в Вашингтоне встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.

«Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения украинского кризиса. КНР поддерживает все усилия, направленные на заключение мира», — отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.