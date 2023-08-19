Алжир по-прежнему убежден, что согласованное политическое урегулирование кризиса вокруг Нигера, где в конце июля военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, все еще возможно. Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД североафриканской страны, передает ТАСС.

«Алжир продолжает руководствоваться твердой убежденностью в том, что согласованное политическое урегулирование все еще возможно, что все пути, которые могут к нему привести, еще не пройдены и что все эти возможности не исчерпаны», — подчеркивается в документе.

«В то время, когда военное вмешательство в Нигер становится все более очевидным, Алжир глубоко сожалеет о том, что применение силы взяло верх над курсом политического урегулирования путем переговоров, восстанавливающего мирным путем конституционный и демократический порядок в этой братской и соседней стране», — отметили в МИД.

«История нашего региона убедительно учит тому, что военные интервенции принесли больше проблем, чем решений, и что они были дополнительными факторами конфронтации и страданий, а не источниками стабильности и безопасности», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Прежде чем будет совершено непоправимое и прежде чем регион окажется втянутым в спираль насилия, непредсказуемые последствия которого никто не может предсказать, Алжир призывает все стороны проявить сдержанность, благоразумие и здравый смысл», — подчеркнули в МИД. Алжир призвал отдать приоритет «согласованному политическому решению нынешнего конституционного кризиса, тем самым избавив братский Нигер и весь регион от будущего, полного угроз и опасностей».

Алжир — сосед Нигера, имеет с ним общую сухопутную границу протяженностью более 950 км.