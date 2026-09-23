Нападающий Криштиану Роналду выйдет с первых минут в матче сборной Португалии против Уэльса в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, это подтвердил главный тренер португальцев Жорже Жезуш. «Он наш символ», — сказал специалист о Роналду.

Встреча первого тура состоится 24 сентября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен литовец Донатас Румшас.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды становился победителем Лиги наций.