Европейский союз на этой неделе начнет обсуждать запуск собственной военной миссии в Красном море. Об этом сообщил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, передает ТАСС.

«Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — сказал он.

Как заявил Стано, страны Евросоюза начнут обсуждать этот вопрос в конце текущей недели.

Он также указал, что для запуска такой миссии необходимо достижение единогласного решения в Совете ЕС. По словам Стано, хотя большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в операции в Красном море под командованием США, они будут действовать в тесной координации с Соединенными Штатами.