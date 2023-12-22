Испания наложила вето на европейское участие в операции США для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом сообщила газета El Confidencial.

По ее информации, изначально Мадрид добивался вовлечения всего сообщества в миссию. Так, в ходе экстренной встречи, состоявшейся 20 декабря, комитет ЕС по политике и безопасности единогласно одобрил участие в инициативе посредством расширения операции Atalanta.

Тем не менее, по версии издания, 21 декабря Мадрид изменил позицию и наложил вето на принятое решение в рамках заседания рабочей группы советников ЕС по международным отношениям. Как заявили газете европейские дипломатические источники, «изменение позиции» испанского правительства «не было объяснено его партнерам».