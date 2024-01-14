Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим будет участвовать в возможной операции Евросоюза в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Италия является одной из наиболее пострадавших стран. При этом через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли.

«У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли», — отметил Крозетто.

Министр пояснил, что Рим не получил предложения принять участие в атаке на позиции хуситов, так как для принятия такого решения понадобится одобрение парламента.