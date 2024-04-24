Высокопоставленные представители разведки и военных Израиля в среду приняли участие в секретных консультациях с египетскими коллегами на тему возможного израильского наступления на Рафах на юге сектора Газа, сообщил Axios со ссылкой на источники.

«Официальные лица из руководства израильской разведки и военного командования в среду встретились в Каире с главой египетской разведки и другими ключевыми официальными лицами для обсуждения вероятной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе, заявили Axios три высокопоставленных представителя израильских властей», — информирует портал.

«Это второй, с 7 октября 2023 года, визит руководителя Службы общей безопасности («Шин-Бет») Ронена Бара и начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в Египет для обсуждения предполагаемой операции в Рафахе. Бар и Халеви встретились с шефом разведки Египта Аббасом Камилем и с начальником штаба ВС Египта Осамой Аскаром», — поясняет Axios.

Предыдущая встреча прошла в середине февраля. Египетские власти опасались, что операция в Рафаха приведет к прорыву границы десятками тысяч бегущих палестинцев. В связи с этим Египет предупреждал Израиль, что такой сценарий не только подорвет египетско-израильские отношения, но может угрожать мирному договору между странами. По данным Axios, в ходе февральского визита израильские представители заверили Египет, что в ходе операции в Рафахе предпримет меры, которые предотвратят исход палестинского населения в Египет.