КНДР считает, что Япония под видом средств перехвата гиперзвукового оружия разрабатывает ударные вооружения.

Такая точка зрения содержится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что 1 ноября Минобороны Японии сообщило о заключенном с Mitsubishi Heavy Industries контракте на разработку так называемого перехватчика на участке планирования (Glide Phase Interceptor).

В комментарии говорится, что в Токио объяснили разработку мерами по реагированию на угрозы окружающих стран и назвали перехватчик «ракетой ПРО».

«На самом деле она является ударным вооружением нового типа с возможностями, превосходящими разработанные до сих пор гиперзвуковые оружия», — считают комментаторы.

Отметим, что контракт Минобороны Японии с Mitsubishi Heavy Industries на сумму 56 млрд иен (около $363 млн ) рассчитан на срок до марта 2029 года. Проект разработки перехватчика реализуется совместно с США.