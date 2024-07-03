Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранскому «шахеду».

Об этом издание Bloomberg сообщает со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией. Они допустили, что это признак того, что Китай приближается к предоставлению такого рода летальной помощи РФ, о чем ранее предупреждали западные чиновники.

Чиновники на условиях анонимности рассказали, что в прошлом году компании договорились о сотрудничестве по выпуску иранских «шахедов», а в этом году начали разработку и тестирование в рамках подготовки к отправке в РФ. По их словам, китайские дроны еще не использовались в Украине.

По словам чиновников, некоторые страны считают, что предоставление России дронов для наступательных целей перейдет черту и приведет к летальной помощи.

Издание отметило, что РФ полагается на Китай в плане поставок критически важных деталей и компонентов. По словам чиновников, вызывает беспокойство то, что Китай может производить беспилотники, подобные «шахеду», гораздо быстрее, чем те же Иран или РФ.

Официальные лица не привели данных о разрабатываемом дроне, но китайские оборонные сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по описанию внешне похож на иранский беспилотник Shahed 136.