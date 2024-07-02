После начала полномасштабной войны в Украине российские ударные подводные лодки дважды совершали операции в районе Ирландского моря возле берегов Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. По их словам, этот «беспрецедентный шаг Кремля» вынудил военных Соединенного Королевства принять меры по защите своих территориальных вод.

В первый раз Россия отправила подлодку класса Kilo (проекты «Палтус» и «Варшавянка») в Ирландское море, отделяющее Ирландию от Великобритании, около 18 месяцев назад. Второй случай произошел недавно. Источники сообщили, что масштабы этих перемещений вышли за рамки того, с чем британские чиновники сталкивались ранее.

По словам двух собеседников издания, американские чиновники знали о передвижениях подлодок. США следят за военно-морской активностью России, сказал представитель администрации президента Джо Байдена. При этом в Белом доме отказались что-либо говорить по поводу этих конкретных инцидентов. Министерство обороны Великобритании также заявило, что «не комментирует операции».

Подводная лодка класса Kilo по кодификации НАТО — это дизель-электрическая ударная субмарина, способная запускать крылатые ракеты «Калибр», торпеды и устанавливать морские мины. По данным Военно-морского института США, в эксплуатации остается более 60 таких подлодок. В том числе Россия использует их для ударов по Украине.

О появлении российских субмарин в водах рядом с Великобританией и западной Ирландией во время войны в Украине уже сообщалось, однако ранее не было известно, что они направлялись в Ирландское море. В 2023 году СМИ писали, что британские вертолет и военный корабль «прогнали» российскую подлодку в районе гавани Корка на юго-западе Ирландии. А в прошлом месяце российская подлодка была замечена у берегов Шотландии, затем она отправилась на Кубу. (moscowtimes.ru)