Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, назначенный зампредом Совбеза после увольнения из правительства в 2020 году, неожиданно замолчал в социальных сетях после того, как президент США Дональд Трамп объявил о переброске к России ядерных подлодок в ответ на угрозы Медведева задействовать «Мертвую руку» — систему ответного ядерного удара, созданную во времена СССР.

Прежде не стеснявшихся в выражениях и ставший главным рупором агрессивной риторики Кремля, Медведев не опубликовал ни одного поста в своем телеграм-канале с 31 июля. Тогда он пригрозил Трампу ядерной войной и «ходячими мертвецами» в ответ на заявления про «мертвую экономику» Индии и России. Замолчали также аккаунты Медведева в X (ранее — Twitter) как на русском, так и на английском языках.

В ответ на посты Медведева Трамп сначала предложил тому «следить за словами», а затем объявил о размещении двух подлодок флота США в «соответствующие районы», чтобы «защитить» американский народ.

Позднее Трамп уточнил, что отправил субмарины поближе к России, и заявил, что США «полностью готовы» к ядерной войне. «Прозвучала угроза, и мы сочли её неуместной», — сказал Трамп.

Вероятно, Медведев пребывает «в шоке», считает политолог Аббас Галлямов: «Он уже давно отвык, что слова могут иметь последствия. Жизнь в режиме „мели, Емеля, твоя неделя“ отучили его от этого».

Хотя Трамп не уточнил, о каких подлодках идет речь, вероятнее всего, он имел в виду стратегические субмарины класса Ohio, полагает военный эксперт Юрий Федоров. «На каждом (таком) ракетоносце имеется 24 пусковые установке ракет Trident. А на каждой ракете Trident имеется 8 боеголовок. Примерно 100-килотонной мощности», — рассказывает Федоров.

Таким образом, всего две указанные Трампам подлодки несут более 350 боеголовок. Они способны полностью уничтожить европейскую территорию России, а также гору Ямантау, где находится штаб «Мертвой руки», которой грозил Медведев Трампу, отмечает Федоров.

Уильям Альберк, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума (Pacific Forum, Гавайи) и экс-директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения считает заявления Трампа сигналом Путину о том, что он не ценит «попытки Дмитрия Медведева напомнить людям о своем существовании».

«Думаю, в конечном итоге Путин поймёт послание Трампа, в частности, что необоснованные заявления Медведева сейчас гораздо менее ценны в качестве стратегии сдерживания Запада, чем во время президентства Байдена», — сказал Альберк РБК. Он также предполоджил, что Путин рано или поздно разберется с ситуацией. (moscowtimes.ru)