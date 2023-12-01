До конца года ВС России наберут полмиллиона контрактников. Об этом во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого цитирует РИА «Новости».

Согласно статистике Министерства обороны, с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу по контракту уже принято более 452 000 человек. «Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — рассказал Медведев.

Медведев подчеркнул системный подход руководства ряда регионов, включая Москву, Севастополь и Чеченскую республику, к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск. Он выделил столицу как пример с хорошо налаженной системой подготовки и работы с контрактниками. «У Москвы, понятно, свои возможности, свои правила. Но тем не менее работа хорошо отлажена, о чем мы неоднократно говорили на таком же совещании в Центральном федеральном округе», — заметил он.

В декабре 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул необходимость увеличения числа контрактников и расширения штата армии с 1,15 до 1,5 миллиона военнослужащих. При этом планировалось, что почти половина из них, т. е. 695 000 человек, будут контрактниками. Однако позже Шойгу анонсировал увеличение числа профессиональных военных с 400 000 до 521 000 к концу 2023 года. Речь о двукратном росте контрактников не шла. (moscowtimes.ru)