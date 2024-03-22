В России планируют в ближайшее время отправить на войну против Украины еще 300 тысяч человек, сообщило в пятницу, 22 марта, издание «Верстка» со ссылкой на четыре источника в администрации президента и региональных правительствах, а также на высокопоставленного сотрудника министерства обороны РФ.

По словам собеседников издания, власти сконцентрируют внимание в первую очередь на резервистах и на гражданах, находящихся в запасе. На войну также попытаются отправить срочников, у которых заканчивается срок службы — их будут «уламывать всеми способами» на подписание контракта.

Как отмечает «Верстка», это связано с тем, что темпы набора добровольцев значительно замедлились: по словам одного из сотрудников пункта найма контрактников, с осени они снизились в 20 раз.

Издание пишет, что одним только призывом резервистов и бывших срочников «дело может не ограничиться». Так, в Москве оборонные предприятия и бюджетные организации начали активно оформлять бронь для сотрудников, а в военкоматах возобновляют работу юристы и психологи, которых привлекали к мобилизации осенью 2022 года. Официально все это делается в рамках подготовки к плановому весеннему призыву, но источники издания называют все эти действия «мобилизацией 2.0».

Независимые наблюдатели ранее прогнозировали, что после переизбрания президентом России Владимира Путина в стране может начаться новая мобилизация. В Минобороны неоднократно заверяли, что пока таких планов нет. (DW)