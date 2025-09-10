Фонд принца Гарри пожертвует 500 000 долларов на проекты, в том числе на помощь Всемирной организации здравоохранения в разработке протезов и оказание другой поддержки детям из Газы и Украины, сообщает офис принца.

«Ни одна организация не может решить эту проблему в одиночку. Сейчас в секторе Газа самая высокая в мире и в истории плотность населения, состоящего из детей с ампутированными конечностями. Чтобы дети выжили и смогли восстановиться после травм, полученных в результате взрывов, необходимы партнерские отношения между правительствами, наукой, медициной, гуманитарными организациями и правозащитниками», — говорится в заявлении.