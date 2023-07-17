Принц Гарри предложил принцу Уильяму заключить перемирие. Об этом пишет Mirror.

«Гарри звонил Уильяму, чтобы объявить перемирие, и сказал своему брату, что он и Меган Маркл будут открыты для возвращения в Лондон, где они будут служить королю Карлу III», — утверждает источник.

Инсайдер добавил, что принц Уильям «был ошеломлен» телефонным звонком и «не знал, что сказать». О звонке брату принц Гарри рассказал супруге Меган Маркл, однако она «была в ярости» от поступка мужа.

По словам источника, король Карл III заверил сына, что подумает о его предложении заключить перемирие с королевской семьей.