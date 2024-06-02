Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В случае возбуждения уголовного дела Каспарову может грозить до двух лет лишения свободы или штраф, добавил представитель правоохранительных органов.

Минюст РФ внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. В качестве обоснования было указано «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках указаны Украина и Human rights foundation (США). Суды в РФ неоднократно привлекали его к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. Каспаров проживает за пределами России.