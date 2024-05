Иранский кинорежиссёр Мохаммад Расулоф в понедельник объявил о своём тайном отъезде из Ирана. Причиной этого решения, по его словам, стало полученное им уведомление о вынесенном ему приговоре. За нанесение ущерба безопасности страны суд приговорил его к порке и восьми годам лишения свободы.

Расулоф, обвинённый «в сговоре, направленном против национальной безопасности», заявил, что несколькими днями ранее покинул Иран и направился в Европу.

Заявление режиссёра опубликовали компании Films Boutique и Parallel45, распространяющие на рынке недавно снятую кинодраму Расулофа «Семя священного инжира» (в мировом прокате The Seed Of The Sacred Fig).

Режиссёр находился под давлением иранских властей, требующих изъять фильм из программы Каннского кинофестиваля, который открывается сегодня во Франции.

Мохаммад Расулоф, сообщил, что ему не пришлось долго раздумывать над принятием решения об отъезде. «Мне пришлось выбирать между тюрьмой и эмиграцией. С тяжестью на сердце я выбрал добровольное изгнание». (svoboda.org)