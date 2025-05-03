США и Израиль близки к соглашению о возобновлении доставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны ХАМАС, сообщил портал Axios со ссылкой на информированных израильских и американских чиновников.

«Новый механизм (доставки помощи) будет оказывать поддержку людям, которые в ней нуждаются (…), обеспечивая гарантии того, что она не будет перенаправлена, разграблена или использована не по назначению террористическими группами, такими как ХАМАС», — заявил один из источников.

Соглашение предусматривает, что операции по оказанию помощи будут осуществляться через международный фонд, им руководят гуманитарные организации, консультативный совет которых будет состоять из видных международных деятелей, пишет Axios.

Он отмечает, что стороны ведут активные переговоры со странами-донорами, которые будут финансировать деятельность фонда, включая закупку гуманитарной помощи.