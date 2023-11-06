Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС. По информации агентства, в рамках диалога стороны поговорили об обострении палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

«Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Премьер-министр повторил позицию Греции, касающуюся терроризма [движения] ХАМАС и права Израиля на самооборону <…> Мицотакис подчеркнул свою растущую обеспокоенность по поводу защиты мирного населения в секторе Газа и указал на необходимость гуманитарных пауз и непрерывного потока необходимой гуманитарной помощи в сектор Газа», — говорится в сообщении.