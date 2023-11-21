В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 июля 2023 года в Украину отправлена вторая часть гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования.

Об этом сообщили АПА в Министерстве энергетики.

Отмечено, что в состав гуманитарного груза входят более 900 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 18 трансформаторов и трансформаторных подстанций. Автоколонна из 23 фур с гуманитарной помощью, предоставленной Министерством энергетики Азербайджанской Республики, выехала сегодня с территории Сумгайытского промышленного парка. Распоряжением главы государства в ближайшее время планируется отправить в рамках гуманитарной помощи в Украину очередные партии электрооборудования общей стоимостью 7,6 млн. долларов США.

Отметим, что первая часть указанной гуманитарной помощи была отправлена в Украину 30 октября этого года.