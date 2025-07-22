Израиль отверг призыв глав МИД 25 стран к прекращению огня в секторе Газа и требование обеспечить непрерывное поступление гуманитарной помощи жителям анклава, сообщает во вторник The Times of Israel.

«Израиль отверг заявление, распространенное группой стран, так как оно оторвано от реальности и посылает неверный сигнал ХАМАС», — процитировало издание ответное заявление израильского МИД.

Израиль также назвал механизмы ООН по доставке гуманитарной помощи «уязвимыми», поскольку ХАМАС «присваивает» гуманитарную помощь и использует ее «для себя и для усиления контроля над частями сектора».

Советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, комментируя заявление, написал в своем телеграм-канале, что в документе «нет ни слова с оказанием давления на ХАМАС, это не только несправедливо, но и вредно».