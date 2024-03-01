Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил свое потрясение в связи со смертельной катастрофой, произошедшей во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. «Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи», — написал он в соцсети X поздно вечером в четверг, 29 февраля.

«Лишение людей продовольственной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права», — добавил глава дипломатии Евросоюза, призвав обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в поселения всего сектора Газа. В своем сообщении Боррель не выдвинул однозначных обвинений.

В отличие от него президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, на своей странице в соцсети X рано утром в пятницу, 1 марта, выразил свое возмущение «изображениями, дошедшими до нас из Газы, где гражданские лица стали мишенью для израильских солдат».

Подконтрольные ХАМАС власти сектора Газа обвинили Израиль в гибели 112 человек 29 февраля в очереди за гуманитарной помощью. Кроме того, около 800 человек получили ранения, заявил представитель министерства здравоохранения в секторе Газа. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки палестинцев стали жертвами давки. (DW)