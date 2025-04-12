Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил по итогам непрямых переговоров делегаций Ирана и США в Маскате (Оман), что они прошли в позитивном и конструктивном ключе. Об этом АПА передает со ссылкой на ТАСС.

«У нас был очень позитивный и конструктивный разговор», — приводит слова Уиткоффа корреспондент телеканала NBC News на своей странице в X.

По словам спецпосланника, 12 апреля он вернется в США.

12 апреля в Омане между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Маската прошли непрямые переговоры по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Иран представлял глава МИД Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Как сообщили в МИД исламской республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере. По информации ведомства, Уиткофф и Арагчи, покидая место переговоров, несколько минут пообщались лично в присутствии главы МИД Омана. Второй раунд переговоров пройдет в Омане 19 апреля.