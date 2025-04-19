Иранская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями США, которые состоятся в столице Италии. Об этом сообщается в Telegram-канале министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи.

Встреча пройдет в резиденции посла Омана в Италии.

Заявление дополнено видеозаписью, сделанной на месте событий. На кадрах видно, как несколько служебных автомобилей в сопровождении полиции подъезжают к месту проведения переговоров.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры между Ираном и США, в рамках которых стороны обменялись позициями через посредников. При этом представители Вашингтона и Тегерана договорились организовать новую встречу, чтобы обсудить основные моменты возможного снятия санкций с Исламской Республики и урегулирования ядерной проблемы.

Позже телеканал Sky News Arabia сообщил, что второй раунд иранско-американских переговоров состоится в Риме. Его участники обсудят вопросы, связанные с урегулированием разногласий по ядерной программе Исламской Республики. Делегацию Тегерана на встрече возглавит Аббас Арагчи. (gazeta.ru)