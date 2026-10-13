Пыль, автомобильные выхлопы, строительные площадки и сокращение зелёных пространств: почему экологическое благополучие столицы зависит не только от новых парков, но и от того, как мы сохраняем уже существующую природу.

Баку — город, который за последние десятилетия заметно изменился. Современные здания, обновлённые улицы, благоустроенные общественные пространства, новые дороги и парки стали частью его современного облика. Развитие столицы имеет большое значение для экономики и качества жизни населения, однако у быстрого городского роста есть и другая сторона. Чем плотнее застраивается территория, чем больше автомобилей выходит на дороги и чем активнее ведётся строительство, тем острее становится вопрос: каким воздухом дышат жители города? Для многих бакинцев проблема уже не выглядит абстрактной экологической темой. Пыль на подоконниках и автомобилях, загрязнённые обочины, запылённость возле строительных площадок, нехватка тени на отдельных улицах и исчезновение привычных деревьев формируют повседневное ощущение, что город нуждается не только в благоустройстве, но и в более последовательной экологической политике.

В разговоре о качестве воздуха важно опираться не только на впечатления жителей, но и на статистику. По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в 2025 году объём загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу от автомобильного транспорта, составил 959,8 тысячи тонн — на 12,8% больше, чем в 2024 году. Одновременно выбросы от стационарных источников, к которым относятся промышленные предприятия и другие неподвижные объекты, сократились на 15,4% и составили 98 тысяч тонн. Таким образом, статистика показывает разнонаправленную динамику: выбросы от стационарных источников снижаются, тогда как автомобильный транспорт продолжает усиливать нагрузку на атмосферу. Эти цифры относятся ко всему Азербайджану, а не исключительно к Баку, поэтому их нельзя напрямую выдавать за объём загрязнения в столице. Однако для города с интенсивным движением транспорта они представляют собой серьёзный повод уделить качеству воздуха повышенное внимание.

При этом необходимо различать общий объём выбросов и концентрацию загрязняющих веществ, которыми непосредственно дышит человек. Это связанные, но не одинаковые показатели. В оценочной карте здоровья и окружающей среды Азербайджана, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения в 2023 году, среднегодовая концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 для страны оценивалась в 25 микрограммов на кубический метр. Для сравнения, рекомендованный ВОЗ годовой ориентир составляет 5 микрограммов на кубический метр. Получается пятикратное превышение рекомендованного значения. Важно уточнить: показатель ВОЗ основан на данных за 2019 год и характеризует Азербайджан в целом, а не актуальную концентрацию в каждом районе Баку в 2026 году. Он не позволяет утверждать, что во всех частях столицы воздух одинаково загрязнён. Но он ясно показывает, насколько значимой остаётся проблема мелкодисперсных частиц и почему для оценки экологической ситуации нужны регулярные измерения непосредственно в жилых районах.

Особую опасность представляют частицы PM2.5 — настолько мелкие, что способны проникать глубоко в дыхательную систему. Более крупные частицы PM10 также имеют значение для здоровья и связаны, в частности, с пылевым загрязнением. Источниками могут быть автомобильные выхлопы, износ шин и дорожного покрытия, строительные работы, промышленные процессы, сжигание топлива и поднятая ветром пыль. В условиях Баку и Апшеронского полуострова проблема осложняется климатом: сухая погода, сильные ветры, открытые участки грунта и большие площади, лишённые растительного покрова, создают условия для распространения пыли. Поэтому не вся пыль на улицах имеет одно происхождение и не каждое ухудшение видимости означает одинаковый уровень токсичного загрязнения. Но когда пыль сочетается с выхлопами и другими загрязняющими веществами, качество воздуха становится вопросом не только комфорта, но и общественного здоровья.

Отдельного внимания заслуживает строительство. Развитие городской инфраструктуры необходимо, однако строительная площадка не должна превращаться в источник постоянной пыли для соседних домов, школ, магазинов и остановок. В июле 2024 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщал, что на строительный сектор приходится около 21% выбросов в окружающую среду. Он также обращал внимание на значительное количество пыли, образующейся в процессе строительных работ. При этом показатель в 21% относится к озвученной общей оценке экологических выбросов строительного сектора, а не к доле строительной пыли в воздухе Баку. Тем не менее сам механизм воздействия очевиден: земляные работы, перемещение сыпучих материалов, открытые кузова грузовиков, разрушение старых покрытий и отсутствие надлежащего пылеподавления могут ухудшать условия в непосредственной близости от стройки.

Снизить эту нагрузку можно без отказа от строительства и модернизации города. Для этого необходимы ограждение площадок, регулярное увлажнение пылящих поверхностей, укрытие сыпучих материалов, очистка колёс строительной техники перед выездом на дороги, своевременный вывоз отходов и восстановление нарушенного грунта. Эти меры не должны зависеть исключительно от добросовестности конкретного подрядчика. Нужны проверки, понятные технические требования и ответственность за их нарушение. Если строительная компания получает разрешение на возведение объекта, это не означает, что окружающие жители должны годами мириться с пылью и грязью. Крупные инфраструктурные проекты могут приносить городу долгосрочную пользу, но их экологические последствия должны контролироваться уже во время работ, а не только после завершения строительства.

Однако разговор о качестве воздуха невозможно свести к автомобилям и стройкам. Не менее важен вопрос городских зелёных пространств. Деревья не являются универсальным фильтром, способным устранить любое загрязнение, но они дают тень, охлаждают окружающую среду, задерживают часть пыли на поверхности листьев и помогают улучшать микроклимат. Растительность также снижает воздействие перегрева в плотной городской застройке и делает улицы комфортнее для пешеходов. Когда дерево исчезает, его экологическая функция исчезает вместе с ним — по крайней мере до тех пор, пока новое растение не вырастет и не сформирует сопоставимую крону. Поэтому высадку молодых саженцев нельзя автоматически считать равноценной заменой зрелому дереву, которое годами обеспечивало тень и участвовало в формировании городской среды.

В климатических условиях Апшеронского полуострова озеленение требует особенно грамотного подхода. Здесь недостаточно просто посадить дерево и отчитаться о количестве саженцев. Необходимо учитывать засушливость, особенности почвы, ветровую нагрузку, доступность воды и пригодность конкретного вида растения для местных условий. В марте 2024 года Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщало о высадке в посёлке Мушфигабад более 600 деревьев — эльдарской сосны и оливы — на участке площадью один гектар. Выбор растений, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Апшерона, показывает важность правильного подбора видов. Но для оценки реального результата одной информации о посадке недостаточно. Не менее важно знать, сколько деревьев прижилось, сколько погибло в последующие сезоны, обеспечивался ли уход и как изменилась площадь устойчивого озеленения.

В этом контексте особую тревогу вызывают случаи незаконной вырубки. В феврале 2026 года азербайджанские СМИ сообщили о выявленных Государственной службой экологической безопасности фактах незаконного уничтожения зелёных насаждений в Баку, Сумгайыте и Гахском районе. В опубликованном перечне фигурировали десятки деревьев в Бинагадинском районе столицы, а также другие адреса в Баку и Сумгайыте. Материалы по установленным фактам были направлены правоохранительным органам для правовой оценки. В июле 2026 года сообщалось о новых случаях незаконной вырубки в Баку и нескольких районах страны; заявленный общий ущерб зелёным насаждениям по перечисленным эпизодам составил 211 350 манатов. Эти сообщения не означают, что все деревья были вырублены в рамках одного проекта или что подобные случаи происходят повсеместно. Но они подтверждают, что незаконное уничтожение растительности остаётся предметом официальных проверок, а защита зелёных насаждений требует постоянного контроля.

Важно не смешивать незаконную вырубку, санитарную обрезку, удаление аварийных деревьев и согласованное изменение территории в рамках строительных работ: это разные ситуации, которые требуют отдельных правовых и профессиональных оценок. Вместе с тем любая работа, затрагивающая зрелые деревья, должна сопровождаться прозрачной информацией. Жителям необходимо понимать, почему дерево удаляют, кто принял решение, проводилась ли оценка его состояния и какие меры компенсационного озеленения предусмотрены. Если речь идёт об аварийном дереве, решение должно основываться на обследовании, а не на удобстве подрядчика. Если территория преобразуется, экологические последствия должны учитываться до начала работ. Доверие к городской экологической политике укрепляется не громкими заявлениями, а открытостью решений и возможностью проверить, что именно произошло с каждым спорным участком.

Существуют и более широкие вопросы городского планирования. Утверждённый генеральный план Баку до 2040 года охватывает административную территорию столицы площадью 212,3 тысячи гектаров и предусматривает комплексное развитие города, транспортной и социальной инфраструктуры, а также улучшение городской среды. Это важная основа для долгосрочного планирования. Но экологический успех генерального плана будет зависеть от того, как его положения воплощаются в конкретных кварталах. Сохраняются ли существующие деревья при реконструкции улиц? Достаточно ли места для зелёных зон в новых жилых районах? Связаны ли отдельные парки и скверы удобными пешеходными маршрутами? Предусмотрены ли зелёные коридоры там, где транспортная нагрузка особенно высока? Имеют ли жители близлежащих домов доступ к озеленённым общественным пространствам, а не только возможность увидеть парк на городской карте? Именно ответы на эти вопросы превращают стратегический документ в реальные изменения городской среды.

Не менее важна доступность экологической информации. Государственный комитет статистики Азербайджана публикует сведения о выбросах от стационарных и мобильных источников, а также поддерживает статистические показатели по среднегодовой концентрации частиц PM2.5 и PM10 в городском воздухе. Однако для повседневной жизни жителей Баку важна не только общенациональная статистика. Нужны понятные и регулярно обновляемые данные по районам столицы и населённым пунктам Апшерона: где измеряли качество воздуха, какие вещества обнаружили, как показатели меняются в течение суток и сезонов, где фиксируется повышенная запылённость. Данные должны сопровождаться объяснением методики измерений, чтобы граждане могли отличать разовое ухудшение от устойчивой проблемы. Если загрязнение растёт в конкретном районе, информация должна помогать определить вероятные источники и принимать адресные меры. Без такого подхода обсуждение экологии рискует превратиться в спор между личными впечатлениями и общими официальными отчётами.

Решение проблемы требует согласованной работы нескольких направлений. Развитие общественного транспорта и повышение его удобства способны уменьшить зависимость жителей от личных автомобилей. Контроль технического состояния транспорта, снижение дорожных заторов, надлежащее содержание улиц и соблюдение экологических требований на стройках должны дополняться системным озеленением. При этом посадка деревьев должна сопровождаться гарантированным уходом, а сохранение зрелых насаждений — рассматриваться как самостоятельная задача. Для Баку и Апшерона важно развивать не только отдельные парки, но и сеть доступных зелёных пространств, связывать их пешеходными маршрутами и сохранять участки растительности там, где они защищают жилую застройку от пыли и перегрева. Необходим также регулярный публичный отчёт: сколько деревьев высажено, сколько прижилось, сколько было удалено, по каким основаниям и какая площадь зелёных территорий сохранена или восстановлена.

В конечном счёте качество воздуха — это не узкая тема экологических ведомств и не вопрос эстетики городских улиц. Оно связано со здоровьем населения, комфортом повседневной жизни, устойчивостью городской инфраструктуры и привлекательностью столицы для жителей и гостей. Азербайджан располагает программами развития городской среды, проводит акции по озеленению и осуществляет проверки случаев незаконной вырубки. Теперь принципиально важно, чтобы эти усилия сопровождались измеримыми результатами. Сколько загрязняющих веществ действительно удаётся сократить? Улучшаются ли показатели качества воздуха в жилых районах? Сохраняется ли зелёный покров при строительстве новых объектов? Получают ли жители своевременную информацию о состоянии окружающей среды? Ответы на такие вопросы позволят оценивать эффективность работы не по количеству проведённых мероприятий, а по тому, что люди ощущают в своей повседневной жизни.

Баку должен развиваться, строиться, обновляться и становиться удобнее. Но развитие не должно превращаться в выбор между современной городской инфраструктурой и правом человека на чистый воздух. Настоящий прогресс начинается там, где строительство не освобождается от экологической ответственности, новые деревья не становятся формальной заменой старым, а контроль за загрязнением не ограничивается периодическими проверками. Для Апшеронского полуострова, где сухой климат и ветры усиливают проблему пыли, сохранение зелёных пространств — не декоративная задача, а часть разумного управления городской средой. И если мы хотим, чтобы будущие поколения воспринимали Баку как современный и комфортный город, забота о воздухе должна стать таким же обязательным элементом развития, как дороги, здания и транспорт. Ведь облик столицы определяется не только тем, что мы видим вокруг себя, но и тем, чем мы дышим каждый день.

Агиль Гахраманов