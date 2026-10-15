В столице Албании Тиране полиция задержала 55 человек, в том числе двух несовершеннолетних, после массовых столкновений во время антиправительственных протестов 14 октября. Ещё в отношении 98 участников возбуждены уголовные дела. По данным полиции, ранения получил 51 сотрудник.

Студенческие протесты начались во вторник, 13 октября. Поводом организаторы назвали высокую стоимость обучения, плохих условия в университетах, коррупцию и отсутствие перспектив трудоустройства. Участники акций требуют отставки правительства премьер-министра Эди Рамы, сообщает Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

14 октября десятки тысяч протестующих вышли на улицы Тираны. Столкновения начались возле министерства образования, где участники акции забрасывали полицейских камнями, металлическими предметами, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ.

В ходе беспорядков повреждения получили здания министерств образования и юстиции, парламента, банков и коммерческих предприятий. Протестующие подожгли несколько зданий, в том числе отделение Raiffeisen Bank и офис Колледжа Европы, открытого при сотрудничестве Албании и Евросоюза.

В университетскую больницу имени Матери Терезы после столкновений доставили 23 полицейских, пятерых протестующих и одного прохожего.

Организаторы заявляют, что больше не намерены ограничиваться требованиями реформы образования. Активистка Арвина Ллеши сообщила Радио Свободная Европа, что главной целью движения стала отставка правительства Эди Рамы.

Протесты связаны с более широким антиправительственным движением «Революция фламинго», начавшимся в мае из-за планов строительства элитного туристического комплекса в охраняемой прибрежной зоне Звернец. Позднее участники движения стали выступать против коррупции, экономического неравенства и политики правительства.

Премьер-министр Эди Рама отверг возможность своей отставки. В комментарии Reuters он заявил, что не позволит насилию помешать вступлению Албании в Евросоюз. Позднее Рама обвинил оппозицию в организации беспорядков.

Представительство ЕС в Албании осудило насилие и уничтожение государственной и частной собственности.

После столкновений 13 октября власти начали проверку действий полицейских. Поводом стала видеозапись с 19-летним участником протеста, получившим перелом ноги. Обстоятельства травмы пока не установлены.

От исполнения обязанностей отстранили четырёх полицейских и руководителя одного из участков Тираны. Омбудсмен Албании также начал расследование соразмерности применения силы.

Протесты продолжаются 15 октября. Участники акций проводят шествия по столице и призывают студентов других городов присоединиться к движению. На кадрах агентств, запечатлено, как некоторые протестующие по ходу движения ломают дорожные заграждения. (svoboda.org)