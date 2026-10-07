Франция приостановила использование полицией светошумовых гранат в ходе охвативших страну студенческих протестов после того, как в начале этой недели 15-летнему подростку взрывом оторвало кисть руки.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что распорядился временно отказаться от применения таких гранат до тех пор, пока не будут «прояснены обстоятельства произошедшего» в понедельник в Лансе. Протестующие и власти приводят разные версии инцидента.

Несколько организаций обвинили полицию в непропорциональном применении силы в отношении подростков.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил в эфире радиостанции RTL, что полицейская инспекция IGPN начала 18 расследований, чтобы установить, было ли применение силы сотрудниками полиции во время демонстраций «соразмерным».

«Есть один случай действий полиции, который вызывает вопросы у всех нас в Министерстве внутренних дел. Речь идет о том, что произошло в Лансе», — сказал Нуньес. Он подтвердил, что применение светошумовых гранат приостановлено «до выяснения всех обстоятельств этого дела».

15-летнему подростку оторвало кисть руки после взрыва гранаты, предназначенной для предотвращения окружения и примененной при пока неясных обстоятельствах возле лицея Огюста Беаля в Лансе, неподалеку от Лилля.

Власти утверждают, что подросток поднял гранату с земли, после чего она взорвалась. Учащиеся, однако, заявляют, что полицейский бросил гранату непосредственно в него.