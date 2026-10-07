Франция приостановила использование полицией светошумовых гранат в ходе охвативших страну студенческих протестов после того, как в начале этой недели 15-летнему подростку взрывом оторвало кисть руки.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что распорядился временно отказаться от применения таких гранат до тех пор, пока не будут «прояснены обстоятельства произошедшего» в понедельник в Лансе. Протестующие и власти приводят разные версии инцидента.
Несколько организаций обвинили полицию в непропорциональном применении силы в отношении подростков.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил в эфире радиостанции RTL, что полицейская инспекция IGPN начала 18 расследований, чтобы установить, было ли применение силы сотрудниками полиции во время демонстраций «соразмерным».
«Есть один случай действий полиции, который вызывает вопросы у всех нас в Министерстве внутренних дел. Речь идет о том, что произошло в Лансе», — сказал Нуньес. Он подтвердил, что применение светошумовых гранат приостановлено «до выяснения всех обстоятельств этого дела».
15-летнему подростку оторвало кисть руки после взрыва гранаты, предназначенной для предотвращения окружения и примененной при пока неясных обстоятельствах возле лицея Огюста Беаля в Лансе, неподалеку от Лилля.
Власти утверждают, что подросток поднял гранату с земли, после чего она взорвалась. Учащиеся, однако, заявляют, что полицейский бросил гранату непосредственно в него.
По словам местного префекта, инцидент произошел во время столкновения полиции с группой из 200–250 учащихся, которые бросали камни и запускали пиротехнику.
Такие гранаты считаются нелетальным оружием, однако при взрыве разбрасывают небольшие резиновые поражающие элементы.
«Когда возникают подозрения в непропорциональном применении силы, всегда проводится расследование», — заявил Нуньес, подчеркнув, что задача правительства — «защищать старшеклассников».
Генеральный секретарь полицейского профсоюза UNSA Жан-Поль Насименту выразил сомнения в обоснованности решения приостановить применение светошумовых гранат, заявив, что оно было принято «под влиянием эмоций».
«Нам приходится иметь дело со все более агрессивными людьми», — сказал он в эфире FranceInfo. По его словам, без таких гранат, используемых для разгона толпы, может стать больше столкновений на близком расстоянии.
«Именно тогда, возможно, пострадавших станет еще больше», — предупредил он.
Дополнительные опасения вызвал случай с 14-летним подростком, которому на прошлой неделе в лицо попала граната со слезоточивым газом. По словам адвоката пострадавшего, в результате инцидента в Сен-Уэн-л’Омон к северо-западу от Парижа подросток потерял несколько зубов и получил перелом челюсти. Одному из полицейских предъявлены обвинения.
В среду в Страсбурге 16-летний подросток получил серьезную травму руки возле школы — как сообщается, во время обращения с пиротехническим зарядом.
Кроме того, прокуратура начала расследование по подозрению в покушении на убийство после заявления 17-летнего участника протестов. Он утверждает, что во время попытки задержания возле реки в Бельфоре на северо-востоке Франции полицейский «удерживал его голову под водой».
Как сообщают французские СМИ, самому подростку предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах: по версии следствия, он напал на полицейского.
В протестах, начавшиеся в конце сентября среди старшеклассников, теперь также участвуют родители учеников, студенты университетов и профсоюзы.
Изначально протестующие выдвинули разумные требования об улучшении качества образования. В частности, они требовали отремонтировать учебные заведения, расширить штат учителей и сократить учебный день, который в некоторых случаях может длиться до 10 часов.
Однако очень быстро протесты переросли в беспорядки. Их участники начали поджигать школы и баррикады из мусорных баков, блокировать дороги, избивать учителей. (bbc.com)