На берегу Каспия, в Sea Breeze стартовал Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, сообщает #.

Второй по счету музыкальный праздник объединил артистов из разных стран. Одной из особенностей этого года стало участие большого количества звезд азербайджанской эстрады. Все они с большой ответственностью подошли к этому событию, представ перед родной публикой во всей красе.

Первый день фестиваля задал динамичный ритм, позволив публике ощутить всю прелесть фестиваля на морском побережье в Баку: лето, солнце, улыбчивые, красивые люди вокруг и гостеприимство на каждом шагу.

Баку умеет дарить эмоции, и хозяин фестиваля, владелец города — курорта Sea Breeze Эмин Агаларов подтверждает данный факт:

«Мы усердно готовились к этому фестивалю, нам удалось пригласить большое количество прекрасных артистов. Все они очень любят наш город, наш Баку. Не сомневаюсь, зрители будут довольны», — говорит он.

Раскрывая цветовую концепцию красной дорожки, которая в этом году была декорирована в бирюзовых оттенках, Эмин сказал:

«Лето, море, солнце — если вы обратите внимание на вот эти круги на дорожке, на которых позируют звезды, они напоминают небольшие «островки» в море. Мы искали креатив во всем», — пояснил организатор.

В первый день фестиваля зрителей порадовали суперзвезда мировой эстрады Николь Шерзингер, сам EMIN, SEVANNA, Зульфия Ханбабаева, Брендон Стоун, Тунзаля Агаева, Ивка, Роза Зергерли, Мераб Амзоев, Анар Агаев, Фаик Агаев, Эфенди, Айгюн Кязимова, Нигяр Джамал, Замиг Гусейнов, група Cosa Nostra и др.

Две дивы — Айгюн Кязимова и Николь Шерзингер блеснули на красной дорожке в нарядах азербайджанского бренда AFFFAIR, созданного известным дизайнером Руфатом Исмаиловым.

Участники белорусской группа Cosa Nostra признались в интервью #, что для них большая честь быть частью большого фестиваля в Азербайджане:

«Мы искренне благодарны за приглашение и за то, что нас включили в лайнап. Это действительно важно и очень ценно для нас. В Баку мы во второй раз и каждый раз получаем огромное удовольствие от этого города и людей, которые здесь живут. Нас восхитила архитектура города, очень самобытная, а люди такие теплые и гостеприимные! По духу, характеру и душевной теплоте бакинцы очень близки белорусам», — сказала солистка Радмила Рыбакова.

Грузинский певец Мераб Амзоев — частый гость Баку. На красной дорожке артист с удовольствием позировал журналистам, признаваясь в любви нашему городу.

Солист узбекской группы «Яллы» Фаррух Закиров также поделился с представителями СМИ эмоциями, связанными с Баку и бакинцами, рассказал о том, как незабываемо прошел в этом году юбилей его большого друга, Народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглы, на который он был приглашен.

Одним из сюрпризов стало появление на красной дорожке и на сцене представительницы Азербайджана на конкурсе «Евровидение-2009» Айсель Теймурзаде. После многолетней паузы певица приняла решение вернуться в музыку и радовать своих поклонников:

«Нынешний фестиваль для меня знаковый. Здесь состоится мое возвращение на большую сцену. Надеюсь, у меня все получится!», -сказала певица. Сегодня, 24 июля DREAM FEST продолжится трибьют концертом Муслима Магомаева.

На сцену выйдут: YUKNAN, Алессандро Сафина, EMIN, Эмилия Ягубова, Нигяр Джамал, Брендон Стоун. Тунзаля Агаева, Роза Зергерли, Эльчин Азизов, Фаррух Закиров, группа Blue, Нани Брегвадзе и др.

Для удобства зрителей все дни фестиваля от станции метро Koroğlu до Sea Breeze и в обратном направлении курсируют бесплатные автобусы.

К услугам журналистов организован пресс-центр со всеми удобствами для работы.

Впервые в этом году за фестивальными событиями можно наблюдать в прямом эфире на странице Dream Fest в Тик-токе.