Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы с Россией для обсуждения вопросов по концессии на железные дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство территориального управления и инфраструктур республики, которое предоставило документ.

Группа создается по договоренности, достигнутой на встрече премьер-министра Армении и генерального директора — председателя правления РЖД Олега Белозерова. В ее задачи входит обсуждение вопросов эффективности управления концессией ЗАО «ЮКЖД», поиск пути их решения в течение трех месяцев и определение дальнейших шагов.

Возглавит группу заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Давид Иванян. В ее состав войдут заместитель руководителя МИД Армении Мнацакан Сафарян, замминистра финансов Армении Эдгар Мкртчян и руководитель отдела политики железнодорожного и водного транспорта министерства территориального управления и инфраструктур Армении Артак Папян. От российской стороны по согласованию в группу включат замминистра транспорта России Алексея Шило, заместителя генерального директора РЖД Вячеслава Павловского и руководителя отдела зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антона Козлова. Также по согласованию в состав войдет генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников.