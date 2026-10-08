Глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров на следующей неделе посетит Армению, где проведет обсуждение вопроса концессии на железные дороги с руководством Армении.

Как передают армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы проведем рабочее обсуждение и сделаем из его результатов некоторые выводы», — сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос о предложениях российской стороны по восстановлению пограничных железнодорожных стыков с Турцией и Азербайджаном, озвученных вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, Пашинян добавил, что в проведении этих работ также заинтересована одна из казахстанских компаний.

Напомним, что в феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Тема пересмотра действующей российской концессии возникла на фоне планов Армении по восстановлению железнодорожных участков на границах с Азербайджаном и Турцией. В мае премьер Никол Пашинян заявил, что правительство Армении готово провести их реконструкцию за свой счет.

Пашинян предложил Москве рассмотреть возможность передачи концессии дружественной третьей стране, однако министр транспорта РФ Андрей Никитин позднее заявил, что данный вопрос не обсуждается.