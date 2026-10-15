При детальном обследовании остатков угасших светил астрономы из Уорикского университета в Великобритании открыли первую в истории человечества зеленую звезду. Этот уникальный космический объект светится необычным цветом из-за физических процессов, происходящих в атмосфере. Результаты работы опубликованы в журнале RAS Techniques and Instruments.

Традиционно цвет звезды напрямую зависит от ее температуры: холодные светила кажутся красными или оранжевыми, а самые горячие — бледно-голубыми. Белые карлики, представляющие собой сверхплотные ядра погибших звезд вроде нашего Солнца, обычно строго подчиняются этому правилу. Но аномально высокая плотность их атмосфер, как выяснилось, может сломать эти законы. При плотности около одного грамма на кубический сантиметр следовые химические элементы, такие как натрий или кальций, начинают активно взаимодействовать с плотной плазмой гелия. Они поглощают свет в неожиданных диапазонах и придают светилам совершенно фантастические оттенки.

Самым ярким примером стал белый карлик под официальным обозначением WD J1330+6435 с температурой поверхности около 4000 градусов Цельсия. Звезда поглотила остатки разрушенных планет, обогатив атмосферу натрием. Этот химический элемент впитал оранжевую часть спектра, оставив «жутковатое», по признаниям астрономов, зеленое свечение. Карлик WD J1011+2845, расположенный в 48 световых годах от Земли, приобрел совершенно иную расцветку. Поднятый из глубоких недр углерод исказил свет звезды так сильно, что она засияла глубоким лососево-розовым цветом, не свойственным обычным светилам.

«Один из тридцати может показаться довольно небольшой долей, но в масштабах космоса это колоссальное количество странно окрашенных мертвых звезд. При этом среднестатистический белый карлик, несмотря на свою парадоксальную природу и сверхплотную структуру, остается для человеческого глаза просто белым», — пояснил соавтор исследования профессор Борис Гензике.

Чтобы прийти к таким неочевидным выводам, ученые детально проанализировали данные 151 белого карлика в радиусе 65 световых лет от нашей планеты. Пять из них уверенно демонстрировали весьма необычную окраску.

Открытие исправляет давнее заблуждение астрономов о том, что белые карлики преимущественно голубые. Более горячие светила просто ярче светят и легко видны с огромных расстояний, создавая ложную статистику при удаленных наблюдениях. Реальная температура большинства подобных объектов составляет около 6800 кельвинов, что человек воспринимает как привычный чистый белый цвет.